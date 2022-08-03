«Открытие»: Индекс МосБиржи сохраняет вероятность снижения до 2000 пунктов

Шульгин Михаил, «Открытие Research», начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов вторника, 2 августа, продолжая минорную тенденцию первого дня текущей недели. Вторник в плане новостной повестки был небогат на важные макроэкономические данные, преимущественно был представлен корпоративными новостями. Внешний фон более заметно оказывал влияние на настроения российских инвесторов.

Многие сегодня в мире следили за тем, куда полетит и где приземлится самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Та намеревалась посетить Тайвань, несмотря на открытые угрожающие предупреждения Китая, и сдержала свое слово. Европейские и американские фондовые площадки торговались в небольшом минусе. Цены на промышленные металлы в Лондоне продолжали снижение. Золото при этом дорожало, хотя доллар во вторник укреплялся против всех валют Большой десятки на фоне возобновления роста доходностей трежерис. Газ в Европе (площадка TTF) оставался выше эквивалента 2000 долларов за тыс. кубометров, предпринимал попытку подняться выше 2200 долларов.

На 19:10 мск:

· Brent, $/бар. — 100,95 (+0,92%), с нач. года +29,8%

· WTI, $/бар. — 94,65 (+0,81%), с нач. года +25,8%

· Urals, $/бар. — 69,72 (+1,13%), с нач. года -9,2%

· Золото, $/тр. унц. — 1 776,04 (+0,22%), с нач. года -2,9%

· Серебро, $/тр. унц. — 20,23 (-0,64%), с нач. года -12,2%

· Алюминий, $/т — 2 415,50 (+2,59%), с нач. года -14,0%

· Медь, $/т — 7 801,50 (+1,15%), с нач. года -19,7%

· Никель, $/т — 22 492,00 (-0,03%). с нач. года +8,4%

Индекс МосБиржи остается ниже 50-дневной скользящей средней линией. Продолжаем констатировать, что июльские минимумы на уровне 2022,2 п. остаются под угрозой.

На 19:00 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 137,30 п. (-1,96%), с нач. года -43,6%

· Индекс РТС — 1 116,12 п. (-1,99%), с нач. года -30,1%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 6,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 3,0 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов снизились по итогам дня.

Основное давление на рынок в целом (за счет веса) оказывал просевший более чем на 2% нефтегазовый сектор, где большую часть дня в плюсе провели только обыкновенные акции «Татнефти». Большая семерка по-прежнему рассматривает идею формирования лимита цен на покупаемую у России нефть, о чем свидетельствует опубликованное сегодня совместное заявление министров энергетики G7. Также рассматривается полный запрет услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты. При этом тут же делается оговорка, что уязвимым европейским странам, которые сильно зависят от российской нефти, будет предоставлена возможность продолжать покупать российское черное золото при определенном механизме.

Лидером снижения стал строительный сектор (-3,5%). При этом IT-сектор, а также потребительский и металлурги просели более чем на 2%.

Корпоративные новости

Группа «Юнипро» опубликовала финансовые результаты (МСФО) за I полугодие 2022 года. На уровне выручки и EBITDA компания показала хороший результат. По выручке прирост составил более 20%. Чистый убыток составил 1,9 млрд руб. против чистой прибыли 8,49 млрд руб. годом ранее. Убыток по чистой прибыли связан с обесценением активов и носит нематериальный характер. Компания в октябре рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в 2022 г. Дивполитика предполагает выплаты в 20 млрд руб. дивидендов в год. Однако, впоследствии основной акционер компании отложил процесс выплаты дивидендов и рассматривает процесс продажи. Именно это будет влиять на котировки компании. Потенциальных интересантов на активы много, но сделка проходит в короткие сроки, поэтому цена может быть не слишком высокой, что повышает риски инвестирования в акции бумаги.

«Трансконтейнер» выплатит дивиденды в размере 647,73 руб. на акцию из прибыли прошлых лет.

X5 Retail Group сообщила о росте выручки в II квартале на 18,6% до 647,95 млрд рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 18,7%. Торговые площади увеличились на 7,1%, а LFL-продажи на 11,7%. Продажи цифровых бизнесов повысились на 38,4%. Прибыль возросла на 19,2% до 167,02 млрд рублей. Рост выручки за I полугодие составил 18,8%. Компания планирует в текущем году открыть ещё 400 магазинов жёсткого дисконта «Чижик», поскольку данный формат понравился покупателям и доказал свою эффективность.

Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2022 года. Общий объем торгов вырос на 3% и составил 75,7 трлн рублей (73,5 трлн рублей в июне 2022 года). Лучшую динамику объема операций продемонстрировали срочный рынок (рост на 20,7%), рынок драгоценных металлов (рост на 17,0%), рынок облигаций (рост на 16,6%), валютный спот-рынок (рост на 10,4%) и денежный рынок (рост на 3,8%). Объем торгов на фондовом рынке в июле составил 1 492,7 млрд рублей (1 531,1 млрд рублей в июне 2022 года). Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 767,7 млрд рублей (909,3 млрд рублей в июне 2022 года). Среднедневной объем торгов — 36,6 млрд рублей (43,3 млрд рублей в июне 2022 года).

По итогам дня из 41 акции индекса МосБиржи: 2 подорожали и 39 подешевели.

50,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 9,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.