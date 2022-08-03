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Менеджера «Сильвер Молла» обвиняют в даче взятки одному из замначальников иркутского отдела МЧС

«Подарком» в полтора миллиона рублей заинтересовался следственный комитет, рассказали SIA.RU в ведомстве.

По версии правоохранителей, менеджер управляющей компании передал замначальнику одного из отделов МЧС взятку в размере 1,5 млн рублей и бутылки дорогостоящего шампанского.

Так он хотел решить проблемы, возникшие при проверке МЧС.

Менеджер просил не направлять в суд материалы о невыполнении управляющей компанией противопожарных требований в «Сильвер Молле».

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и штраф в 3 млн рублей.

Напомним, что зимой 2021 года двери ТРЦ «Сильвер Молл» опечатали из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. В ходе проверок выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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