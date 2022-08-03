En+ Group получила в 2 раза больше заявок на участие в корпоративной стипендиальной программе

Теперь в программе могут участвовать не только энергетики и металлурги, но также врачи и педагоги. Таким образом, компания готова поддержать развитие образовательных программ в городах присутствия.

Всего в Оргкомитет в этом году на участие в корпоративной стипендиальной программе поступила 561 заявка – это почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили SIA.RU в компании. В Иркутской области зарегистрировано 178 заявок. Регион в числе лидеров вместе с Красноярским краем.

Принять участие в программе могли студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Помимо традиционных для компании направлений, как энергетика и металлургия, в 2022 году программу решено было дополнить такими социально значимыми специальностями, как медицина и педагогика. Именно по медицинским направлениям было подано больше всего заявок — 238.

Помимо руководства компании En+ Group в состав экспертных комиссий войдут представители региональных министерств образования. Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д.

Расширилась и география проекта. В этом году в программе участвуют 50 учебных заведений из 18 городов России: Иркутск, Братск, Красноярск, Ачинск, Назарово, Дивногорск, Саяногорск, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Новгород, Иваново, Миасс, Кандалакша, Волгоград, Тайшет, Абакан. В прошлом году в стипендиальной программе участие приняли 25 учебных заведений-партнеров из 16 городов.

Развитие образовательных программ – важнейшие направление социальной политики компании En+ Group, которую определил для всех основанных им бизнесов Олег Дерипаска. На протяжении многих лет активная молодежь в регионах на основе лучших мировых практик получает необходимые компетенции и навыки, становится частью интеллектуальной элиты страны, вносит существенный вклад в развитие ее экономики. Чтобы студенты и молодые сотрудники могли раскрыть свои способности, создана Академия IT, корпоративный университет, учебно-исследовательские центры, проект «Моя карьера», стипендиальная программа и другие.