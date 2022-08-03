Стажировки предлагают 65% компаний, и большинство из них берет стажеров на работу

Программы стажировок действуют практически в каждой четвертой компании. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2000 работодателей и 1000 представителей экономически активного населения в возрасте до 27 лет, имеющих опыт прохождения стажировок.

В общей сложности 65% российских компаний берут на стажировку молодых специалистов, причем в 23% разработаны и действуют соответствующие программы. Работодатели нередко считают стажировки ценным источником кадров: каждая вторая организация (50%) приглашает на работу более половины своих стажеров. Лишь 5% менеджеров по персоналу сообщили, что их компания никогда не делает джоб-офферы стажерам.

О том, что не стоит недооценивать стажировки, говорят и результаты опроса соискателей до 27 лет, имеющих стажерский опыт. 61% из них устроились на работу в компанию, в которой стажировались, еще 15% получили предложение о трудоустройстве, но отказались от него. Лишь 13% опрошенных признались, что им не предложили работу по итогам стажировки. При этом большинство респондентов (68%) считают основной целью стажировки получение практических навыков работы и 16% — шансом на трудоустройство.

По сравнению с прошлым годом компаний, где действует программа стажировок, стало чуть меньше. Прием на работу большого числа стажеров также стали практиковать реже, предпочитая действовать точечно: трудоустройство предлагается только наиболее перспективным.