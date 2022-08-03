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Спрос со стороны москвичей на квадратные метры в Дубае вырос в 3,5 раза

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на недвижимость в Дубае со стороны клиентов из Москвы. Количество запросов на покупку недвижимости в этом Эмирате с начала года выросло более чем в 3,5 раза.

В июне 2022 года спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из Москвы сократился на 52,78% относительно мая текущего года. На данный момент количество запросов снижается три месяца подряд, начиная с апреля текущего года, когда число обращений снизилось на 16,2%. 

Несмотря на это снижение, в июне 2022 года спрос на покупку объектов недвижимости в Дубае со стороны клиентов из российской столицы вырос на 3,62% относительно июня прошлого года. 

В целом, за первые шесть месяцев текущего года, с января по июнь включительно, спрос на недвижимость в Дубае со стороны клиентов из Москвы вырос на 267,6% относительно аналогичного периода прошлого года. 

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, также в 2022 году среднемесячное количество запросов на покупку объектов недвижимости в Дубае выросло на 179,14% относительно аналогичного показателя за 2021 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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