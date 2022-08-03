Биометрическая пропускная система от партнеров Сбера установлена в ИрНИТУ

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете введена в действие система контроля и управления доступом (СКУД) с возможностью контроля доступа по лицу. Проект реализован партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ. (Центр Речевых Технологий), рассказали в компании.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ:

«Вход в Иркутский национальный исследовательский технический университет оснащен системой видеоидентификации с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Благодаря современным алгоритмам, масштабу реализованных группой ЦРТ проектов и тесной интеграции с ведущими производителями СКУД, все процессы занимают секунды, обеспечивают удобный, быстрый, и что особо важно – бесконтактный проход. Внедрение видеоидентификации в составе кампусных проектов становится трендом, и мы рады быть частью этого фундаментального для образовательной отрасли процесса».

В настоящий момент модернизированы турникеты в «Арт-корпусе», где обучаются студенты творческих специальностей. Внедрение идентификации по лицу позволяет повысить уровень безопасности за счет исключения возможности использования чужих пропусков и допуска посторонних лиц.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Наша задача создать максимально комфортные условия для эффективного образовательного процесса. Поэтому мы уделяем много внимания внедрению в ВУЗах цифровых сервисов. Преимущества биометрического контроля доступа в том, что такой идентификатор невозможно потерять, забыть или передать третьим лицам».

Михаил Корняков, ректор Иркутского национального исследовательского технического университета:

«Если раньше говорили, что театр начинается с вешалки, то теперь можно утверждать, что любое учреждение начинается с системы контроля доступа. Сейчас в ИрНИТУ, одном из ведущих технических ВУЗов региона, в СКУД встроены самые передовые технологии. Мы планируем установку подобной системы и в других корпусах».