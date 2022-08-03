Иркутский энергоколледж выиграл грант 100 млн рублей

Деньги будут направлены на создание образовательно-производственного центра по направлению «энергетика». Всё это стало возможным благодаря победе Иркутского энергетического колледжа в федеральной программе «Профессионалитет», а также компании En+ Group, которая как опорный работодатель обеспечила необходимое софинансирование в размере 32,7 млн рублей. Кроме того, компания приняла участие в подготовке заявки на участие в отборе.

Программа «Профессионалитет» запущена Министерством просвещения на территории 42 регионов страны в 2022 году, её основная задача – внедрение отраслевой модели подготовки кадров за счет интеграции колледжей и промышленных предприятий в кластеры по основным отраслям экономики. В колледже при участии опорного работодателя формируются новая управленческая структура, педагогический состав, содержание и структура образовательных программ, ориентированных на потребности рынков труда и конкретных предприятий. С 1 сентября 2022 года обучение стартует в 70 образовательно-производственных кластерах, а к 2024 году планируется увеличение количества таких кластеров до 210.

Потенциальные работодатели принимают активное участие в программе, могут сами формировать запрос к образовательным программам, предоставлять свои площадки для обучения и прохождения производственной практики. Такой подход позволит приблизить уровень образования к потребностям отраслевых предприятий. От Иркутской области в образовательный кластер по направлению «энергетика» вошла компания En+ Group. Программа также предполагает модернизацию материально-технической базы и производственной инфраструктуры колледжей, закупку оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности. Поддержка среднего профессионального образования – важнейшее направление социальной политики компании En+ Group, которую инициировал основатель Олег Дерипаска.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Понимая важность развития системы среднего профессионального образования в регионе, мы на протяжении последних восьми лет инвестировали в энергоколледж свыше 300 миллионов рублей. Активно участвуем в формировании программ обучения, принимаем студентов на практику и успешно трудоустраиваем. Благодаря участию в федеральной программе колледж получит еще больше возможностей на подготовку качественных для кадров энергетической отрасли. А предприятия компании смогут интегрировать в образовательный процесс все свои инновации и технологии.

Максим Парфенов, министр образования Иркутской области:

– Важный аспект реализации этого проекта заключается в том, что благодаря тесному взаимодействию с работодателями формируются совместные образовательные программы. Это позволит не только оптимизировать процесс обучения, но и увеличить процент трудоустройства. В рамках участия в федеральном проекте наши образовательные организации получат средства на развитие. Молодые люди смогут получать в новых условиях более качественное образование.

Вместе с энергоколледжем в образовательно-производственный кластер «энергетика» вошли еще 4 учебных заведения СПО Иркутской области: Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова, Ангарский политехнический техникум, Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, Усольский индустриальный техникум.