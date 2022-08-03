В Росреестре рассказали об одном из способов обезопасить свое право на недвижимость

Если вы опасаетесь, что кто-то может без вашего ведома продать вашу недвижимость, вы можете воспользоваться простым способом – подать заявление о невозможности регистрации без вашего личного участия, рассказали SIA.RU в ведомстве.

Для этого вы можете обратиться в любой офис МФЦ, либо через личный кабинет на сайте Росреестра.

Заявление может быть представлено собственником недвижимости или его представителем, действующим по доверенности. При этом оплачивать госпошлину не потребуется. В этом случае в реестр недвижимости будет внесена запись о таком заявлении.

Последствия внесения такой записи достаточно серьезные: при обращении за регистрацией любого другого лица документы будут возвращены управлением Росреестра по Иркутской области без рассмотрения.

То есть если кто-то захочет совершить сделку, зарегистрировать переход права или прекратить право на вашу недвижимость, то при наличии в реестре записи о невозможности регистрации без вашего личного участия, это сделать будет невозможно.

Даже если на регистрацию будет представлена нотариальная доверенность от собственника, документы будут возвращены без регистрации. Единственное исключение – на регистрацию сможет обратиться законный представитель собственника.

По словам руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Виктора Петровича Жердева, заявление о невозможности проведения регистрации без личного участия правообладателя дает гарантию, что документы не будут рассматриваться государственным регистратором и будут возвращены заявителю, если они не поданы самим собственником.

Запись в реестре недвижимости о невозможности регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости можно прекратить либо по заявлению собственника, либо на основании судебного акта, либо при совершении собственником сделки по передаче недвижимости другому лицу.