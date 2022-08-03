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Объявлен тендер на ремонт дороги в Нижнеудинском районе

В Иркутской области будут ремонтировать автомобильную дорогу от Нижнеудинска до Нового Села протяженностью 11,5 км, сообщает RosTender.info.

Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района выберет подрядчика по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до десятого августа, начальная цена муниципального контракта – 44,8 млн рублей.

На участке восстановят земляное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слой покрытия, а также трубы. Ожидается, что реконструкция дороги завершится к середине сентября этого года. После ремонта планируется благоустроить территорию.

Работы пройдут в рамках реализации государственной программы в сфере строительства и дорожного хозяйства на 2019 – 2024 годы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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