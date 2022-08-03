Приангарье будет экспортировать биодобавки во Вьетнам

Соглашение о поставках продукции во Вьетнам заключено между иркутским предприятием ООО «СибПрибор» и «Truong Bao Land International Investment Co. Ltd». Церемония подписания состоялась в рамках проходящей в Иркутской области бизнес-миссии представителей деловых кругов Вьетнама, организованной при содействии Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центра «Мой бизнес» Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.

Иркутская компания выпускает биологически активные добавки на основе дигидрокверцетина и чаги под маркой «Байкальская легенда». Подобная продукция во Вьетнаме пользуется спросом.

В целом в рамках бизнес-миссии в Иркутск прибыли представители четырех вьетнамских компаний. Они выразили заинтересованность в импорте мяса птицы и полуфабрикатов, свинины, картофеля, растительного масла, молочной продукции для детей.

– Иркутская область обладает высоким экспортным потенциалом. Мы нацелены на увеличение и объема, и ассортимента поставляемой продукции: напитков, сельхозсырья, БАДов, ферментированного чая из дикоросов, - отметила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Бизнес-миссия проходит в столице Приангарья с 1 по 4 августа. Цель визита вьетнамских компаний – поиск в Иркутской области партнеров для импорта продукции и услуг местных производителей и поставщиков. В программе реверсной бизнес-миссии - презентации компаний Иркутской области, b2b переговоры, посещение предприятий и подписание соглашений о сотрудничестве.