В Усолье-Сибирском построят жилой комплекс в рамках комплексного развития территорий

Он будет включать 11 многоквартирных домов, которые построят с 2022 по 2024 годы. Жилой комплекс будет расположен на участке в границах улиц Коростова, Сеченова, Ватутина, Стопани. Строительную площадку, где начинаются работы по возведению первой блок-секции, посетил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

– Проектированием и строительством в Усолье-Сибирском занимается компания, основным владельцем которой является Правительство Иркутской области. С 2021 года застройщик приступил к разработке мастер-плана, проекту планировки, межеванию территории. На данный момент пройдена экспертиза, получено разрешение на строительство, работы начались, – отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

По его словам, в результате в три этапа будут расселены 7,45 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. На этапе 2022-2023 гг. будет расселено 4,9 тысячи квадратных метров, на этапе 2024 года – 2,55 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

– Строительство первого дома является существенным шагом к комплексному освоению территории. Квартал обретет новую жизнь, превратится в микрорайон, в котором будут созданы все необходимые для комфортного проживания условия. Помимо строительства жилых домов на данном земельном участке планируется строительство детского сада. Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение территории, создание общественных зон, спортивных и детских площадок, -- рассказал мэр города Максим Торопкин.

Первую блок-секцию планирует вести в эксплуатацию в марте 2023 года. В течение этой недели строители проведут земельные работы, на следующей приступят к устройству фундаментной плиты.

По данным министерства строительства Иркутской области, механизм комплексного развития территории – это новый формат оформления земельных участков под будущую застройку. На территории Иркутской области в 2021 году утверждена необходимая нормативная правовая база, которая позволила на территории региона реализовать данный механизм. Это позволяет подойти к развитию территории комплексно: обновить инженерные сети, работать во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

Право на реализацию комплексного развития территории (КРТ) получила компания «Строительная корпорация» из Иркутска, на данной территории, площадь которой превышает 11 гектаров, возможно построить более 45 тысяч кв. метров жилья. Разработана и утверждена дорожная карта, согласно документу, на территории комплексного развития будет построено 35 четырехэтажных многоквартирных домов, куда переедут жители 40 аварийных домов.

Ранее на Байкальском саммите РГУД Александр Галкин сообщал, что на сегодняшний момент в Иркутской области принято семь решений о КРТ: по одной площадке находятся в Усолье-Сибирское, Нижнеудинске, Шелехове и Усть-Куте, три площадки – в Братске.