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Банк Фридом Финанс запустил покупки и продажу юаней по курсу Мосбиржи

Банк Фридом Финанс запустил покупки и продажу юаней по курсу Московской биржи.

– Данная услуга доступна с 29 июля владельцам пакетов «Индивидуальный», «Премиальный», «Private Banking», – говорится в сообщении банка


/ Сибирское Информационное Агентство /
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