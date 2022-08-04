Банк Фридом Финанс запустил покупки и продажу юаней по курсу Московской биржи.
– Данная услуга доступна с 29 июля владельцам пакетов «Индивидуальный», «Премиальный», «Private Banking», – говорится в сообщении банка
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Новости
Банк Фридом Финанс запустил покупки и продажу юаней по курсу Мосбиржи
Банк Фридом Финанс запустил покупки и продажу юаней по курсу Московской биржи.
– Данная услуга доступна с 29 июля владельцам пакетов «Индивидуальный», «Премиальный», «Private Banking», – говорится в сообщении банка
/ Сибирское Информационное Агентство /
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