Газпромбанк запустил цифровой канал для юридических лиц в Telegram

Газпромбанк запустил в популярном мессенджере Telegram новый канал обслуживания юридических лиц со встроенным виртуальным бизнес-ассистентом по имени Андрей, с помощью которого на первом этапе можно получить консультации по открытию счета, подключению системы «ГПБ Бизнес-Онлайн», подобрать тариф, узнать операционное время обслуживания, срок готовности выписки счета, а также осуществить подготовку для открытия счета.

Сервис предоставляется бесплатно и доступен всем юридическим лицам, перешедшим в канал Telegram. Новый канал обслуживания позволяет юридическим лицам более оперативно получать консультации Газпромбанка без участия сотрудника колл-центра. Сохраненная история обращений позволяет вернуться к ранее предоставленной рекомендации.

Найти бизнес-ассистента Андрея можно по ссылке: https://t.me/GPB_business_bot или по QR-коду. Далее необходимо перейти в канал сервиса и для начала работы нажать «START».

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы, предоставляя юридическим лицам самые передовые технологии для эффективного взаимодействия с Газпромбанком. Развитие каналов дистанционного взаимодействия с юридическими лицами в мессенджерах формирует новый уникальный клиентский путь. В дальнейшем мы планируем развивать сервис, расширяя перечень консультаций и действий, которые можно будет совершать с помощью бизнес-ассистента Андрея, обеспечивая омниканальность обслуживания юридических лиц», - прокомментировал Вице-Президент – начальник Департамента стандартных расчетных продуктов Газпромбанка Дмитрий Романов.