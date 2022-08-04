Дальневосточный банк предлагает бизнесу новые возможности ДБО

Дальневосточный банк внедрил новые возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания для бизнеса. Новшества коснулись возможности входа в iBank, подписания документов и повышения безопасности при проведении платежей.

Теперь клиенты могут войти в iBank не только с помощью USB-токена, но и с использованием логина и пароля. Специалисты банка подчеркивают, что при наличии у клиента облачной электронной подписи, для работы в ДБО iBank USB-токен вообще не понадобится.

Вход в iBank по логину и паролю может значительно сэкономить время. Так, при открытии счета, заранее пройдя регистрацию в iBank и активировав вход по логину и паролю, клиент самостоятельно генерирует сертификат облачной электронной подписи. После этого для открытия счета достаточно посетить офис банка всего один раз, принеся необходимые документы и распечатанный и подписанный сертификат ОЭП. Также среди новых возможностей iBank — сервис одноразовых паролей, которые обеспечивают дополнительное подтверждение подлинности клиента и платежей. "Развивая дистанционные сервисы, мы стремимся создать для наших новых и действующих клиентов максимально комфортные условия работы, ускорить документооборот, обеспечить дополнительную информационную безопасность и повысить качество процесса«,- отметил начальник департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк» Иван Бабенко.

Более подробную информацию о подключении новых сервисов можно получить в Едином контактном центре по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный) и в офисах Дальневосточного банка.