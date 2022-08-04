Примсоцбанк предлагает бизнес-кредиты под поручительство Гарантийного Фонда

Примсоцбанк предлагает малому и среднему бизнесу воспользоваться программой кредитования под поручительство Гарантийного фонда.

Зачастую у предпринимателей недостаточно собственного имущества для того, чтобы предоставить залог по кредиту. В этом случае его альтернативой может стать поручительство от регионального гарантийного фонда. Предприниматели отмечают, что процедура получения поручительства не занимает много времени, не требует сбора большого пакета документов.



— Поручительство гарантийного фонда позволяет получить кредит, даже если залога недостаточно или он отсутствует. Мы активно сотрудничаем с фондами в регионах присутствия и при необходимости поможем в общении по вопросам получения поручительства, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, кредит под поручительство Гарантийного Фонда можно оформить на пополнение оборотных средств, ремонт основных средств, а также приобретение основных фондов.



Для справки: кредит может быть предоставлен только субъектам малого и среднего предпринимательства, которые могут получать поддержку РГО в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Соответствие клиента требованиям по «209-ФЗ» можно проверить по сайту ofd.nalog.ru (Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).



Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)350-42-02.