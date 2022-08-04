РСХБ оценил самообеспеченность Калининградской области продукцией АПК

Эксперты Россельхозбанка изучили продовольственную самообеспеченность единственного эксклава и самого западного региона страны – Калининградской области.

Показатель самообеспеченности Калининградской области сельскохозяйственной продукцией уже превышает ряд установленных Доктриной продовольственной безопасности показателей. Так, уровень самообеспеченности зерном в регионе составляет 206% (целевой уровень по Доктрине – 95%), по мясу и мясопродуктам – 99% (по Доктрине – 85%), по картофелю – 99% (по Доктрине – 95%).

Примечательно, что по самообеспеченности зерном, молоком и молокопродуктам, мясом и мясопродуктами, овощами и бахчевыми, картофелем, фруктами и ягодами Калининградская область заметно обгоняет Северо-Западный федеральный округ в целом.

«В последние годы АПК Калининградской области совершил качественный рывок вперёд и во многом развивается опережающими темпами. Так, с 2017 года стоимость произведённой сельхозпродукции выросла почти на 62% до 52,3 млрд рублей по итогам 2021 года. Этот темп выше, чем в СЗФО и России в целом. С этим результатом Калининградская область занимает 3-е место по стоимостному объёму производства в федеральном округе», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ещё более впечатляюще выглядит динамика направлений агросектора в натуральном выражении: с 2017 года производство зерновых и зернобобовых выросло почти на 81% до 714,2 тыс. тонн, пшеницы – на 60,5% до 478,2 тыс. тонн, масличных – вдвое до 159,9 тыс. тонн, плодов и ягод – на 77,2% до 52,1 тыс. тонн, скота и птицы – на 43,2% до 121,5 тыс. тонн, сырого молока – на 30,7% до 229 тыс. тонн, яиц – на 26,2% до 297,3 тыс. тонн.

«Результат обеспечен последовательными и успешными шагами по модернизации процесса производства продукции АПК, введением в строй инвестиционных проектов. Благодаря этому, например, урожайность зерновых в Калининградской области выросла с 2017 года на 31,7% до 49,8 тыс. тонн с гектара. Это выше и уровня по федеральному округу (34,3 тыс. тонн/га), и среднероссийского показателя (28,5 тыс. тонн/га). По тем же зерновым, пшенице, масличным, производству говядины, сахара, поголовью овец и коз Калининградская область лидирует в СЗФО, а по растительному маслу и рыбе входит в первую пятёрку производителей в стране в целом», – комментирует Андрей Дальнов.

У жителей Калининградской области потребление мяса, яиц, картофеля, хлебных продуктов, растительного масла, картофеля уже превышает рекомендованный Минздравом России уровень. По мнению Андрея Дальнова, в ближайшие годы можно ожидать повышения потребления овощей, фруктов, молока.

Для поддержания и повышения продовольственной самодостаточности в Калининградской области в стадии реализации и планирования находятся порядка 35 инвестиционных проектов в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве и рыбоводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, логистике (в том числе зернохранилища, плодохранилища).

Реализуется и политика импортозамещения в селекции и генетике. Так, в 2020 году в Калининградской области при поддержке РСХБ был открыт селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве, соответствующий высоким международным стандартам.