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Мошенники начали предлагать разблокировать иностранные акции

Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями. Об этом «Известиям» рассказала директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то «дополнительных налогов». Этот элемент часто встречается в легендах, связанных с инвестированием. Также существует риск, что злоумышленники вынудят взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг», — рассказала Евгения Лазарева.

Участникам профильных групп в Telegram поступали звонки с предложением выкупа замороженных ценных бумаг, подтвердила «Известиям» создатель чата «Разборки с брокерами» Дарья Прохоренко. По ее словам, люди на том конце провода представлялись сотрудниками брокера. Также были предложения продать заблокированные активы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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