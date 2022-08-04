Альфа-Банк: Опорой для рубля выступает профицит торгового баланса, а с этой стороны пока ничего не изменилось

В среду, 3 августа, российский рубль укрепился. Санкционные риски и осложнения геополитического характера не оказывают на рубль существенного влияния, отмечают аналитики Альфа-Банк. На вечерних торгах курс доллара достиг 59,93 руб., курс евро – 60,80 руб.

– Российская валюта по-прежнему оставляет без внимания провал сырьевых цен.Опорой для рубля выступает профицит торгового баланса - с этой стороны пока ничего не изменилось, – поясняют эксперты.



Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 4 августа, по сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 7,79 коп., до 60,2374 руб. Курс евро отступил на 14,13 коп., до 61,1243 руб.