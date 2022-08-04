Текущие котировки доллара не стоит воспринимать как затишье – эксперт

Курс достаточно волатилен, и равновесие может рухнуть в любой момент, рассказал агентству «Прайм» старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Текущее движение валютной пары USDRUB едва ли можно охарактеризовать как затишье.

«Действительно, мы не видим в ней таких сильных направленных движений, какие наблюдались с марта по июнь. Тем не менее, ежедневное изменение курса доллара по отношению к рублю зачастую составляет несколько процентов», — отметил эксперт. Такое движение — достаточно много для рубля и для любой другой национальной валюты.

Можно говорить лишь о том, что курс доллара США временно стабилизировался в рамках относительно узкого среднесрочного диапазона 50-65 рублей, добавил он.

«Сейчас имеет смысл полагаться лишь на технический анализ валютных пар. Это будет справедливо при условии, если в текущем месяце ЦБ РФ не будет принимать серьезных регуляторных решений и не выйдут новые важные внешнеполитические новости», — объяснил Манжос.

Курс доллара США в течение августа способен удержаться в границах уже сформированного среднесрочного диапазона 50-65 рублей. В настоящее время ближайшей технической целью для доллара, вблизи которой он и находится, выступает «круглое» значение 60 рублей, подытожил он.