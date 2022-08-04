Чем тайваньский кризис грозит юаню?

Власти Поднебесной уже успели сделать несколько шагов против особой экономической территории. О том, как ситуация повлияет на валютную битву юаня и доллара, агентству «Прайм» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Китайская валюта стабильна по отношению к доллару США с середины мая. Восемьдесят дней пара доллар/юань торгуется в диапазоне $6,60 — $6,85. Визит Пелоси на Тайвань не отразился на юане. Он даже укрепился до $6,75 после ее прилета», — отметил он.

Штаты получили много «китайских предупреждений», но пока все закончились ничем. Сейчас мяч на стороне Китая, который уже начал вводить ограничения в отношении Тайваня и пока участники рынка находятся в ожидании новой порции новостей из азиатского региона.

«Пара доллар/юань сохранит боковое движение в диапазоне ¥6,60 — ¥6,85 до середины августа», — прогнозирует Антонов.

Сейчас пара доллар/юань торгуется на уровне ¥6,76. Доллар продолжит умеренно дорожать на фоне дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США для борьбы с высокой инфляцией, добавил спикер.