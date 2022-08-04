«Яндекс Маркет» начал продажу товаров от поставщика IKEA

В интернет-магазине теперь представлена мебель, текстиль и другие товары для дома с фабрик и производств, которые ранее поставляли продукцию для IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Сейчас товары начали продавать 11 поставщиков IKEA. Среди них – компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем», сообщил собеседник агентства.

«Также Маркет ведёт переговоры о подключении к маркетплейсу с остальными поставщиками шведской сети», – рассказали в пресс-службе.