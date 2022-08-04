Новости

«Яндекс Маркет» начал продажу товаров от поставщика IKEA

В интернет-магазине теперь представлена мебель, текстиль и другие товары для дома с фабрик и производств, которые ранее поставляли продукцию для IKEA, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Сейчас товары начали продавать 11 поставщиков IKEA. Среди них – компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем», сообщил собеседник агентства.

«Также Маркет ведёт переговоры о подключении к маркетплейсу с остальными поставщиками шведской сети», – рассказали в пресс-службе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании