Ряд отраслей российской экономики обладают слабым запасом прочности к укреплению рубля

Наименьший запас прочности к укреплению рубля — у производства вагонов и судов, деревообработки, а также у добычи нефти и газа, сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦМАКП.

Системно значимые отрасли российской экономики обладают достаточно слабым запасом прочности к укреплению курса рубля, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Платежный баланс и обменный курс».

Аналитики рассчитали уровень «безубыточного» курса для каждой из них (означает, что при движении курса доллара к рублю ниже расчетной отметки отрасль начинает нести убытки) и выяснили, что укрепление рубля особенно опасно для обрабатывающих сфер. Взять курс под контроль поможет стимулирование «целевого» импорта и частных инвестиций.

При укреплении обменного курса до 45 руб. за доллар убытки возникли бы у таких системно значимых отраслей, как добыча нефти, природного газа и прочих полезных ископаемых (в частности, фосфатов, алмазов, глины), предупреждают в ЦМАКПе. В отрасли обработки древесины и производства изделий из дерева финансовый результат станет отрицательным в целом по сектору при курсе 53 руб., а в производстве железнодорожных составов, воздушных и космических судов — уже при 61 руб. Эти отрасли в ЦМАКПе отнесли к «красной зоне», назвав самыми уязвимыми к условиям курсовой конъюнктуры. Текущий курс составляет 60,5 руб. за доллар, следует из данных Мосбиржи на 3 августа по состоянию на 18:40 мск.

Для нефтегазовой и деревообрабатывающей отраслей сильная чувствительность к курсу объясняется высокой долей чистого экспорта в выручке (около 80%), говорится в докладе. В то же время в транспортном машиностроении убыточность возникает вследствие слабых позиций с точки зрения рентабельности самого бизнеса. «Доля чистого экспорта в выручке этой отрасли не очень высока (около 20%), но из-за низкого запаса рентабельности даже незначительное ухудшение ценовых условий приводит к убыткам», — указывают в ЦМАКПе. Потеря рентабельности даже может стать причиной приостановки экспорта товаров отдельными отраслями, предупреждают экономисты центра.

К отраслям со средней уязвимостью к колебаниям курса эксперты отнесли производство кокса и нефтепродуктов, металлургию, добычу угля, пищевую и мебельную промышленность. Их безубыточный курс лежит в интервале от 30 до 40 руб. за доллар. В эту категорию экономисты также включили химическую промышленность, производство электрического оборудования, растениеводство и животноводство — эти отрасли получили бы убытки при курсе ниже 16–28 руб.

Наибольшую устойчивость к потенциальному укреплению курса рубля продемонстрировали добыча металлических руд, производство одежды, табачных изделий и бумаги, а также рыболовство и рыбоводство. Они способны работать без убытков даже при курсе теоретически ниже 16 руб. за доллар, полагают в ЦМАКПе. Это связано в том числе с их относительно низкой долей экспорта в выручке (менее 20%), следует из доклада.