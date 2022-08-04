Иркутская область участвует в федеральном конкурсе проектов по созданию межвузовских кампусов

Проект создания межвузовского кампуса в Иркутске принимает участие в конкурсе Минобрнауки РФ. Всего поступило 39 заявок из 34 регионов, в том числе из Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области



Напомним, что сеть современных студенческих кампусов создаётся в стране по поручению президента России Владимира Путина. В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» до 2030 года в регионах РФ должно появиться не менее 25 таких объектов.



Проект Иркутской области предполагает строительство 11 корпусов общежитий для проживания студентов, гостиницы для профессорско-преподавательского состава и конференц-центра.

- Иркутская область известна своим научным потенциалом. Здесь расположены институты Сибирского отделения Российской Академии наук, множество вузов. Поэтому мы хотим, чтобы в регионе появился кампус, который станет местом притяжения активной молодёжи, площадкой, способствующей развитию не только научной, но и творческой деятельности, а также росту экономического потенциала региона в целом, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Экспертиза и оценка представленных проектов будет проведена Минобрнауки совместно с Минстроем России и «ВЭБ.РФ» в течение 30 рабочих дней. Результаты рассмотрят в октябре. А в декабре планируется объявить победителей.