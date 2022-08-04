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Льготный заем в размере 351 млн рублей получит «Байкальская энергетическая компания»

Ставки на льготные займы составляют от 1% до 3%,  средства будут направлены на экологические проекты.

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил «Байкальской энергетической компании» (входит в En+Group) заем на 351 млн рублей по программе «Экологические проекты». Средства займа будут направлены на замену золоулавливающей установки котлоагрегата на ТЭЦ - 6 в Братске. Реализация проекта снизит вредное воздействие на окружающую среду и будет способствовать выполнению задач в рамках нацпроекта «Экология».

Руководитель федерального проекта «Чистый воздух», первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов отметил, что Минприроды России запустило механизм поддержки бизнеса в рамках экологической модернизации. Например, Минпромторг России через Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы для поддержки проектов промышленных предприятий, направленных на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в промышленных центрах России в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

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– Братск является участником федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Благодаря этому в течение трех лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух удалось сократить более чем на 12 тысяч тонн. Проект, который с помощью поддержки ФРП планирует реализовать энергетическая компания, также внесет свою лепту в процесс улучшения экологической обстановки в северной столице Иркутской области, - отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин.

Как пояснил директор ФРП Роман Петруца, по программе «Экологические проекты» Фонд предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на суммы до 1 млрд рублей на проекты по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, строительству и модернизации очистных сооружений.

Замена золоулавливающей установки котлоагрегата ТЭЦ на более эффективный электрофильтр снизит выбросы золы в атмосферу на 50%. Для Иркутской области это первый подобный проект. В дальнейшем полученный опыт может быть распространен на другие предприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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