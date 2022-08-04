Кубок России по кёрлингу вновь пройдёт в Иркутске

В Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» с 25 августа по 4 сентября пройдут Кубки России по кёрлингу среди смешанных команд и смешанных пар. Смешанные команды будут бороться за медали с 25 по 29 августа, смешанные пары – с 31 августа по 4 сентября.

- Проведение Кубков России по кёрлингу среди смешанных команд и пар в Иркутске уже становится доброй традицией. В прошлом году Ледовый дворец «Байкал» впервые принимал эти турниры, и тогда все команды, руководство Федерации керлинга России отметили высокий уровень проведения Кубков. Сегодня подготовка к предстоящим соревнованиям на завершающей стадии, практически все вопросы решены, - сказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, президент региональной федерации кёрлинга Руслан Ситников.

В Кубке России среди смешанных команд планируют принять участие 14 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Иркутской областей, Красноярского края. От Приангарья в турнире будут участвовать пять команд, в составе которых воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия»: Николай Лысаков, Михаил Власенко, Елизавета Трухина, Валерия Денисенко, Кирилл Палагней, Камиль Каримов, Алина Фахуртдинова, Нина Поликарпова и другие.

Для участия в Кубке России среди смешанных пар заявились 20 пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края. Иркутскую область будут представлять пять пар. Среди них – члены сборной команды России, мастера спорта России, призёры чемпионата страны по кёрлингу среди смешанных пар Михаил Власенко и Елизавета Трухина, а также Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков, Валерия Денисенко и Кирилл Палагней, Виктория Десова и Данила Мухорин, Елизавета Киселёва и Камиль Каримов.

В Иркутск для участия в Кубках России приедут участники XXIV Зимних Олимпийские игр по кёрлингу среди женских команд – Алина Ковалёва и Екатерина Кузьмина, выступающие со своими партнерами за Санкт-Петербург.

В Кубках России участвуют лучшие команды по итогам чемпионатов страны текущего года. Соревнования проводятся по круговой системе в нескольких подгруппах. В плей-офф выходят команды, занявшие высшие места в своих подгруппах. Победителем является команда, выигравшая в плей-офф. Кубки России проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборные команды РФ.

– Иркутская школа кёрлинга очень сильная. В прошлом году наши спортсмены Николай Лысаков, Михаил Власенко, Валерия Денисенко и скип Елизавета Трухина стали победителями Кубка России среди смешанных команд. Уверен, что и в этом году иркутяне покажут интересную, захватывающую игру, поэтому хочу пригласить жителей и гостей города прийти в Ледовый дворец «Байкал», чтобы поддержать наших спортсменов, - отметил Руслан Ситников.