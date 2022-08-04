В здании Театра Пилигримов начался капитальный ремонт

Первый этап капитального ремонта начался в здании Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов». Оно является объектом культурного наследия регионального значения – это Дом чиновника Т.Н. Солдатова, построенный в середине ХIX века. На проведение работ выделено 3,8 млн рублей по областной программе «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.

– Здание театра закрыто из-за аварийного состояния с 2017 года. Капитальный ремонт – это, конечно, долгожданное событие для всего коллектива. В первых числах августа подрядчик зашёл на объект. В течение двух месяцев первый этап капитального ремонта должен быть завершён. Объём работ там небольшой. Мы контролируем этот процесс, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Строители уже выполнили расчистку помещений, разобрали два пристроя, которые использовались как кладовые и не представляли исторической ценности. На следующей неделе начнутся работы внутри и снаружи основного здания театра. Специалисты проведут укрепление фундамента, заменят сгнившие деревянные венцы в основании на кирпичную кладку, сделают теплые бетонные полы вместо дощатых. Плановый срок окончания работ – 30 ноября. На второй этап капитального ремонта, который состоится в 2023 году, экспертиза проектно-сметной документации уже пройдена.

Пока здание не эксплуатировалось, репетиции и показ спектаклей Театра Пилигримов проходили на выездных площадках и в Доме актера. Сейчас там тоже идут ремонтные работы. Временно коллектив будет проводить репетиции в помещении Центра социальных и информационных услуг для молодёжи (Доме офицеров), а также на площадках иркутских театров.

Отметим, что изначально театр-студия «Театр Пилигримов» базировался в помещении Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова. В 1999 году решением первого Губернатора Иркутской области Юрия Ножикова коллективу передано старинное здание – Дом чиновника и потомственного купца Т.Н. Солдатова. Дом соседствует с усадьбой Волконских и продолжает целостность исторической застройки переулка.