Выдача микрозаймов вернулась к прошлогодним показателям

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2022 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,53 млн единиц. Таким образом, выдача микрозаймов в июне вернулась к прошлогодним показателям, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил символические 0,4% (в июне 2021 г. – 2,52 млн ед.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем количество предоставленных гражданам займов «до зарплаты» выросло также незначительно – на 1,7% (в мае 2022 года – 2,49 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2022 года было выдано в:

Москве (130,3 тыс. ед.),

Московской обл. (114,4 тыс. ед.),

Краснодарском крае (95,2 тыс. ед.),

Свердловской обл. (88,7 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (85,6 тыс. ед.).

По сравнению с маем в июне в большинстве регионов страны был отмечен небольшой рост выдачи микрозаймов. При этом самую серьезную динамику увеличения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали:

Нижегородская обл. (+4,2%),

Удмуртская Республика (+3,2%),

Волгоградская обл. (+3,1%),

Иркутская обл. (+3,0%).

Республика Татарстан (+2,9%).

В то же время в ряде регионов данный показатель, напротив, снизился, в том числе, в:

Омской обл. (-3,1%),

Алтайском крае (-1,2%),

Краснодарском крае (-0,9%),

Ставропольском крае (-0,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц выросло на 2,5% и 1,5% соответственно.

«После пяти месяцев постоянного сокращения, в мае-июне был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом апрельский спад был полностью отыгран и выдача займов «до зарплаты» достигла прошлогодних уровней. Обращает внимание, что аналогичные процессы наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае-июне также показала небольшой рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы. Но ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения».