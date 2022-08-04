Иркутский детский хирург Юрий Козлов провел уникальную для России операцию во Владивостоке

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, хирург Юрий Козлов вместе с коллегами из Приморья провел уникальную для России операцию 10-летней жительнице Уссурийска, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Диагноз ребенка – гидронефроз, он возник из-за дополнительного кровеносного сосуда, который сдавливал мочеточник. В результате этого нарушилась функция почек.

«Это редчайшая лапароскопическая операция, у нее даже есть свое название – «хитчен». Ее мало где проводят. Опыт выполнения таких операций насчитывает, может быть, 200 пациентов по всему миру. При стандартной операции пациентов с таким диагнозом приходилось нарушать расширенную часть мочеточника в почке. Сейчас мы провели операцию по перемещению почечных сосудов, которые сдавливают мочеточник, вызывая гидронефроз – водянку почки», – поделился Юрий Козлов.

Операция прошла успешно – ребенка уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. По словам медиков, девочка уже может самостоятельно ходить, в ближайшее время она будет выписана.