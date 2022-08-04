Новости

Иркутский детский хирург Юрий Козлов провел уникальную для России операцию во Владивостоке

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы, хирург Юрий Козлов вместе с коллегами из Приморья провел уникальную для России операцию 10-летней жительнице Уссурийска, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Диагноз ребенка – гидронефроз, он возник из-за дополнительного кровеносного сосуда, который сдавливал мочеточник. В результате этого нарушилась функция почек.

«Это редчайшая лапароскопическая операция, у нее даже есть свое название – «хитчен». Ее мало где проводят. Опыт выполнения таких операций насчитывает, может быть, 200 пациентов по всему миру. При стандартной операции пациентов с таким диагнозом приходилось нарушать расширенную часть мочеточника в почке. Сейчас мы провели операцию по перемещению почечных сосудов, которые сдавливают мочеточник, вызывая гидронефроз – водянку почки», – поделился Юрий Козлов.

Операция прошла успешно – ребенка уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. По словам медиков, девочка уже может самостоятельно ходить, в ближайшее время она будет выписана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

VIII Байкальский саммит РГУД, Иркутск, 21-22 июля 2022 года
«Загород пойдет в рост». Антон Кондратьев, «Горизонт», – о перспективах рынка
История + современность = комфортная среда. Евгения Пуляевская о реализации проектов на Цесовской набережной
«Рынок не останавливался. Перспективы – хорошие». Антон Соколов, Сбер, – о жилищном строительстве и кредитовании иркутских девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании