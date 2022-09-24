Отец погибшего военного, не участвующий в жизни сына, пытался отсудить компенсацию за его смерть в Иркутске

Военный из Иркутска погиб в 2022 году в бою при исполнении долга – отец молодого человека, ранее не участвующий в жизни сына, пытался отсудить материальную компенсацию за его смерть в Ленинском суде города, сообщает пресс-служба органа госвласти.

Требование о выплате он мотивировал тем, что является биологическим отцом погибшего. Истец судился с матерью, которая растила ребенка, полагая, что имеет право на деньги в равной мере с ней. При этом ранее мужчина не признавал отцовства и уклонялся от родительских обязанностей.

Учитывая, что иркутянин решился официально стать родителем только ради денег, суд отказал истцу в признании его отцом погибшего военного и в выплатах.