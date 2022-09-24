Новости

Власти рассказали, что делать имеющим право на отсрочку работникам сфер IT, связи и медиа, получившим повестку

Минцифры рассказало, что делать специалистам в сферах IT, связи и медиа, имеющим право на отсрочку, но получившим повестку.

Необходимо:

  • получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора;
  • направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru – ведомство обработает полученные данные и направит их в Минобороны.

Напомним, правом на отсрочку обладают нанятые на полный рабочий день и имеющие высшее образование сотрудники указанных сфер.

Читайте также:

Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
4 октября 2022
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
3 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (94)


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании