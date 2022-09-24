Власти рассказали, что делать имеющим право на отсрочку работникам сфер IT, связи и медиа, получившим повестку

Минцифры рассказало, что делать специалистам в сферах IT, связи и медиа, имеющим право на отсрочку, но получившим повестку.

Необходимо:

получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора;

направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru – ведомство обработает полученные данные и направит их в Минобороны.

Напомним, правом на отсрочку обладают нанятые на полный рабочий день и имеющие высшее образование сотрудники указанных сфер.