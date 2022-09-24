Педагог иркутского лицея борется за победу в финале конкурса «Учитель года России-2022»

Педагог лицея ИГУ Максим Лавлинский поборется за победу в конкурсе «Учитель года России-2022» – он вышел в финальный этап, сообщает мэрия Иркутска.

В настоящее время для выбора победителя проводится всенародное голосование. Отдать свой голос можно до 29 сентября с помощью чат-бота министерства образования РФ в соцсети «ВКонтакте».

Итоги станут известны 1 октября, их подведут в Тюмени на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022».

Максим Лавлинский работает учителем информатики. В 2022 году он был признан лучшим региональным профессионалом в конкурсе «Учитель года» на областном уровне.