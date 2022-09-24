Бывший заместитель губернатора Иркутской области подал заявление о мобилизации

Экс-заместитель губернатора Иркутской области, депутат Госдумы Сергей Сокол подал заявление о мобилизации и ждет решения Минобороны по распределению в соответствии с компетенциями и военной специальностью.

«Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации», – прокомментировал свое решение Сергей Сокол.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.