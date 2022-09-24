Предложено ввести мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ для участников спецоперации

Депутат госдумы от Иркутской области Александр Якубовский направил в адрес председателя правительства РФ предложение ввести мораторий на начисление пеней за оплату услуг ЖКХ для участников СВО - в том числе добровольцев и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщил сам Якубовский в своем telegram-канале.

«У правительства есть опыт введения моратория, например для застройщиков, благодаря которому теперь граждане не могут взыскать с них неустойки и пени за нарушение сроков сдачи дома. Так что полагаю абсолютно логичным, если подобным образом мы защитим наших граждан, которые сейчас защищают всю нашу страну», – пояснил он.

Также, по его мнению, необходимо предусмотреть мораторий вообще на любые платежи, связанные с содержанием единственного жилого помещения для одиноких граждан, принимающих участие в СВО.