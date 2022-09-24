Усть-Илимск оказался в лидерах по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Приангарье. Согласно информации, лидерами по суточной заболеваемости стали Иркутск – здесь заразились 265 человек, Ангарск – 90, Усть-Илимск и Братск, где выявлено по 56 новых случаев.

Всего в области, по официальным подсчетам, за день заболели 769 человек, выздоровели – 1208.Число госпитализированных сократилось на 17, до 584.

Умерли за сутки непосредственно от ковида 2 человека, от сопутствующих патологий при наличии COVID-19 – 2.