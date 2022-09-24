Швеция планирует провести Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году без России

Шведская федерация бенди объявила о планах принять мировые соревнования весной 2023 года, на которые не планирует приглашать национальную сборную России, сообщает Федерация хоккея с мячом РФ.

«Для шведского хоккея невероятно важно, чтобы международный бенди мог продолжать развиваться. Этим мы посылаем четкий сигнал о том, что работаем на будущее хоккея с мячом, несмотря на нынешнюю неспокойную ситуацию в мире. Ранее запланированные чемпионаты мира в России были перенесены из-за COVID-19 и ситуации на Украине. Сейчас игры на российской земле и с Россией в качестве участника просто немыслимы для нас. Поэтому приглашение в Российскую Федерацию не направляется», – заявил генеральный секретарь Федерации бенди Швеции Пер Густафссон.

23 сентября шведская федерация с одобрения Международной федерации бенди (FIB) направила письма семи международным федерациям – Финляндии, Норвегии, Казахстану, США, Германии, Эстонии и Венгрии. Всем, кроме РФ.

Как сообщает сайт Международной федерации бенди, после получения обратной связи от национальных федераций исполком FIB примет решение в каком статусе и формате пройдет турнир будущей весной: чемпионата мира или международного турнира без статуса ЧМ.