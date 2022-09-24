Цены на вторичное жилье в Иркутске за август увеличились на 7,9% – Домклик

Восстановление вторичного рынка жилья в августе продолжилось, но темп прироста сделок начал снижаться. Таков основной вывод экспертов Домклик. Что касается цен, то они, согласно заключенным сделкам, продолжают расти: средняя цена квадратного метра в России в августе увеличилась на 3,6% (в июле — 3,5%). При этом в Иркутской области зафиксирован более внушительный рост – +7,9% (в июле – 3,0%). В столице отрицательный прирост по цене -0,5%.

Если в июле значение прироста общего количества сделок по всем регионам РФ составляло 58%, то в августе — 44%, поясняют аналитики. Максимальный прирост по количеству сделок по стране фиксируется преимущественно в небольших регионах, так Читинская область — входит в пятерку регионов-лидеров, здесь прирост составляет 72,1% против максимального 103,8% в Магаданской области. Москва выделяется наименьшим приростом ипотечных сделок — 30,1%.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Привычные значения ипотечных ставок привели к тому, что темп роста вторичного рынка на сегодняшний день опережает темпы роста первичного. По данным за август, в среднем по России доля сделок по продаже вторичной недвижимости составляет около 73%, в то время как на первичном — около 20%. Возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка еще больше увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать более значительный рост цен на вторичном рынке, а также дальнейшее уменьшение величины торга».