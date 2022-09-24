Акции металлургов рухнули на 10%. Что происходит?

Российский рынок продолжил активно снижаться в пятницу, оставаясь под давлением возросших геополитических рисков. Дополнительным негативом выступили распродажи на мировых биржах. При этом акции металлургов были среди аутсайдеров. Так, акции ММК упали на 10,4%, НЛМК – 9,4%, РУСАЛа – 5,8%, Норникеля – 4,1%, Северстали – 3%.

По мнению аналитиков БКС, дополнительное давление на сектор оказывает падение сырьевых цен, что усугубляется укреплением рубля, который в пятницу переписал двухмесячный максимум.

– Слишком высокий курс российской валюты уже давно сделал экспортные поставки менее рентабельными. Летом из-за сильного рубля некоторые металлурги работали на экспорт с нулевой или отрицательной маржой, – подчеркивают эксперты БКС.

Кроме того, на рентабельность металлургов также влияют логистические проблемы из-за санкций.

– Товарные потоки пришлось перенаправлять с европейского рынка в АТР. Это предполагает более длинное транспортное плечо, рост издержек и увеличение оборотного капитала, – поясняют эксперты.