Мобилизованным жителям Иркутской области единовременно выплатят по 100 тыс. рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому мобилизованным жителям региона единовременно выплатят по 100 тыс. рублей – документ опубликован в telegram-канале главы Приангарья.

«Подписал указ о предоставлении дополнительной единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Ее размер составит 100 тысяч рублей», – сообщил Кобзев.

Деньги будут перечисляться на основании сведений, представляемых военным комиссариатом Иркутской области. Для получения средств призванный гражданин должен будет в свободной форме составить заявление на единовременную выплату. В заявлении нужно указать свои банковские реквизиты или реквизиты лица, которому перечислят деньги. Средства будут выделяться из областного бюджета.