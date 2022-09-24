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Мобилизованным жителям Иркутской области единовременно выплатят по 100 тыс. рублей

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому мобилизованным жителям региона единовременно выплатят по 100 тыс. рублей – документ опубликован в telegram-канале главы Приангарья.

«Подписал указ о предоставлении дополнительной единовременной денежной выплаты гражданам, проживающим на территории Иркутской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Ее размер составит 100 тысяч рублей», – сообщил Кобзев.

Деньги будут перечисляться на основании сведений,  представляемых военным комиссариатом Иркутской области. Для получения средств призванный гражданин должен будет в свободной форме составить заявление на единовременную выплату. В заявлении нужно указать свои банковские реквизиты или реквизиты лица, которому перечислят деньги. Средства будут выделяться из областного бюджета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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