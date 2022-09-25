Мобилизованным студентам вузов и колледжей дадут отсрочку

Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ, согласно которому мобилизованные студенты вузов и колледжей могут рассчитывать на отсрочку, сообщается на сайте главы государства.

Установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые.

Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.