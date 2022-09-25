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Движение на дорогах в трех районах Иркутской области временно закроют из-за съемок фильма

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Автомобильные дороги в Иркутском, Ольхонском и Эхирит-Булагатском районах Приангарья закроют с 16 по 28 сентября из-за съемок полнометражного фильма «Поехавшая», которые будут проходить на территории региона, сообщает Дирекция Автодорог.

Движение ограничено на автомобильных дорогах:

  • Петрово – Бугульдейка с 16.09 в период с 13:30 до 16:30;
  • Баяндай – Еланцы-Хужир с 82-86 км 17.09 в период с 13:30 до 16:30;
  • Иркутск – Большое Голоустное на 55 километре 27.09 в период с 10:00 до 12:30.

«Эти участки будут обустроены соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения, включая информационные щиты. В случае необходимости будет обеспечен проезд транспорта экстренных служб пожарной охраны, полиции, медицины», – уточняется в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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