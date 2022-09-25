11-летняя жительница Иркутской области боролась за победу в шоу талантов на федеральном канале

11-летняя Рузана Решетникова из поселка Усть-Уда Иркутской области боролась за победу в шоу «Ты супер!» – это конкурс талантов для детей из приемных семей, который выходит на телеканале НТВ – запись выпуска опубликована в сети Интернет.

Девочку удочерили, когда ей было 2 года – она сама побежала к людям навстречу и назвала своими родителями. На конкурсе Рузана исполнила советскую «Песню про медведей».

Почти все члены жюри – певица Ирина Дубцова, певец Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой – нажали на зеленые кнопки. Певица же Диана Арбенина отметила, что девочка немного переволновалась и ей «нужно время, чтобы окрепнуть». Количество голосов позволило пройти ей в комнату ожидания.

Во время выступления Рузану поддерживала приемная мама Татьяна Олейникова – она приехала на конкурс «Ты супер!» вместе с девочкой и болела за нее. Рузана Решетникова не смогла пройти в полуфинал, при этом ведущие пообещали осуществить ее мечту – купить ей электросамокат.