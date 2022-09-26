Назван выгодный для России курс рубля

Новый комфортный диапазон рубля будет приближен к 70 рублям за доллар, рассказал агентству «Прайм» эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

До конца года ожидания сводятся к более низкому курсу рубля, чем сейчас на бирже на фоне возможных санкций США и ЕС по сырью, охлаждению цен энергоносителей и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта.

«В какой-то момент доллар может пойти в направлении 70 рублей, но если и рассматривать вложения в инвалюту, то лучше выбрать китайский юань и гонконгский доллар – там меньше неопределенности», – советует Зельцер.