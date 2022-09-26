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Референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися

Явка в республиках составила 76,09% и 77,12%, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный ЦИК.

По международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель.

Как заявила глава ЦИК Запорожской области Галина Катющенко, явка по итогам трех дней референдума составила 51,55% с учетом голосования за рубежом.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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