Новую мобильную сеть построят в России вдоль железной дороги

Несостоявшийся оператор 4G будет строить сеть мобильной связи для РЖД. Об этом РБК рассказали три источника на телекоммуникационном рынке и собеседник, близкий к «Антаресу».

Решение было принято на закрытом заседании, то есть его итоги не публиковались. В последние годы власти стараются распределять радиочастотный ресурс на конкурсах или аукционах, поскольку он считается ограниченным, но в данном случае торги не проводились.

Летом «Известия» писали, что ГКРЧ планировала рассмотреть вопрос продления частот «Антаресу» на заседании в июне и что комиссия намеревалась отказать компании, поскольку против выступило одно из силовых ведомств. Но на июньском заседании вопрос так и не рассмотрели.

Собеседники РБК не пояснили, на каких основаниях «Антаресу» продлили частоты, но рассказали, что компания собирается использовать ресурс для строительства сети мобильной связи вдоль железных дорог. Как утверждает источник, близкий к самой группе, она уже договорилась с РЖД о строительстве сетей стандарта мобильной связи пятого поколения (5G) вдоль железных дорог и обязалась покрыть участки Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи. «Антарес», по его словам, будет выступать оператором этих сетей и оказывать услуги связи как для РЖД, так и для пассажиров. Конкретные сроки строительства он не назвал, но другой собеседник РБК говорит, что проект должен быть реализован в «очень сжатые сроки, причем на отечественном оборудовании».