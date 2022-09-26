Иркутяне рассказали об отношении к своим автомобилям

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, какие чувства автовладельцы испытывают к своим железным коням. Большинство опрошенных иркутян (79%) признались, что любят свои машины.

При этом 2% жителей региона ответили, что ненавидят собственные авто. Среди причин отрицательных чувств участники опроса называют: частые поломки и плохое состояние машины. Каждый пятый (19%) рассказал, что ни любви, ни ненависти к машинам не испытывает, так как «это просто средство передвижения».

В среднем по стране 76% любят свои авто, 2% ненавидят, а 22% никаких чувств не испытывают. В Якутии, Самарской области и Алтайском крае живёт больше всего «автолюбителей». В этих регионах более 80% отметили, что любят машины. Автовладельцы Татарстана и Санкт-Петербурга, напротив, самые «прохладные»: около трети считают, что автомобиль – это просто средство передвижения.

Всероссийский опрос проводился с 15 по 19 сентября 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 8,5 тысяч человек.