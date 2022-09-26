Спрос на недвижимость в Москве снизился почти на 10%

Эксперты инвестиционной компании Garnet проанализировали динамику спроса на недвижимость в Москве и рассказали, когда ждать оживления на рынке.

За семь месяцев 2022 года – с января по июль включительно – спрос на покупку недвижимости в Москве снизился на 9,88% относительно результата за аналогичный период прошлого года. При этом во вторичном сегменте интерес покупатель просел существеннее, на 12,37% против 9,36% на первичном рынке.

Несмотря на значительное снижение числа запросов за семь месяцев, в рамках июля 2022 года зафиксирован рост числа обращений. В целом по рынку этот параметр вырос на 15,6%. При этом в сегменте строящегося жилья количество запросов выросло на 23,83%, а в сегменте готового жилья от собственников на 14,46%.

«По нашим данным, июль был достаточно активным по спросу покупателей на недвижимость в Москве. Особенно высокий рост был во второй декаде месяца, когда люди интерес был максимально предметным. В первой половине августа покупатель также был активен, а вот во второй половине месяца интерес значительно поубавился. Мы это связываем с тем, что фокус внимания у людей сместился на подготовку детей к новому учебному году. Думаю, что уровень интереса вновь вырастет, когда ритм людей вновь устаканится, то есть, начиная со второй половины сентября», – отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

По её словам, сейчас покупатели активнее стали приобретать объекты с помощью ипотеки. При этом трендом последнего времени стал рост числа обращений со стороны клиентов с минимальным первым взносом, а также тех, клиентов, у которых есть проблемы с кредитной историей.