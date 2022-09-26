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«Синергия» предложила распространить отсрочку от частичной мобилизации на частные вузы

В них обучается 150 тыс. студентов.

«Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам, а также внести в него уточнения по статусам «аспиранта», «ординатора», «адъюнкта», «ассистента-стажера», – передает РИА Новости слова ректора частного университета «Синергии» Артема Васильева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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