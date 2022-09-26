Рынок акций рухнул после объявления мобилизации. Что дальше?

Российский фондовый рынок пережил максимальное падение с 24 февраля. Во вторник, 20 сентября, индекс Мосбиржи обвалился на 8,8%. Так рынок отреагировал на планы правительства изъять у сырьевых компаний около 3 трлн рублей за три года. В среду, 21 сентября, после объявления частичной мобилизации последовал новый обвал – утром индекс Мосбиржи падал почти на 10%, но потом отыграл потери и закрылся в минусе на 3,8%. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин о том, что делать с деньгами, стоит ли продавать акции и облигации, каков потенциал падения рынка.

Максим Шеин.

Фото: Андрей Фёдоров

– Из за объявленной частичной мобилизации повышаются риски эскалации украинского конфликта и, соответственно, новых санкций. В такой ситуации инвесторы будут закладываться на повышение градуса напряжённости, и поэтому сохранность становится важнее любых возможностей заработать, – резюмирует эксперт.

По его мнению, говорить о долгосрочных вложениях в акции сейчас не приходится. Рынок становится очень спекулятивным с потенциалом падения до 1500 пунктов по индексу Мосбиржи, или роста до 2 700 в зависимости, конечно, от результата спецоперации.

– Инвесторам я бы порекомендовал закрывать позицию, увеличивать долю денежных средств в портфелях. В основном это, конечно, касается акций. Облигации, особенно государственные выглядят относительно безопасно, но надо понимать, что в случае, если вкладчики бросятся снимать наличные со счетов, ЦБ пойдёт на резкое повышение ставки, и это – гарантированный провал цен на облигации, – подчеркнул эксперт БКС.