28% компаний из Иркутской области планируют увеличить зарплаты до конца года

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей Сибирского федерального округа, и в том числе из Иркутской области, и узнала их планы по изменениям заработной платы до конца 2022 года.

Опрос работодателей из Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, показал, что в этом году увеличить зарплаты планируют 28% из них, а именно: 19% – скорее увеличат, а 9% – точно увеличат. В целом по стране 33% компаний имеют такие намерения. Чаще планы по росту зарплат есть у крупных компаний, с численностью более 3 тысяч человек (50% компаний с указанной численностью среди принявших участие в опросе), реже всего подобные намерения встречаются в компаниях с численность до 100 человек (29%). В разрезе профсфер лидируют IT-компании и компании из финитеха: по 49% опрошенных работодателей из данных направлений планируют поднять зарплаты в этом году.

Лишь 6% работодателей из региона будут или планируют снижать уровень заработных плат в компании: из них 4% – точно уменьшат, 2% – скорее уменьшат.

Большинство местных компаний-работодателей, принявших участие в опросе (62%) сохранят существующий уровень зарплат до конца года (в целом по России – 57%).

Среди тех, кто планирует изменения в зарплате, 37% будут корректировать как фиксированную часть, так и переменную, 31% – только окладную часть, еще 26% – только переменную (бонусы, премии).

Компании, которые намерены повышать зарплату, чаще всего выбирают диапазон роста на 5-10% (37%), еще 19% работодателей планируют рост в пределах 5%, 17% – в пределах 10-15%, еще 14% закладывают рост зарплат на 15%, а 13% пока затруднились ответить.

Напомним, по итогам августа средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 56 874 рублей, а средняя ожидаемая – 46 270 рублей.