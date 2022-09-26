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Грузия может закрыть границу для российских мужчин от 18 до 55 лет

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Об этом пишет Mash со ссылкой на оппозиционного депутата грузинского парламента Нону Мамулашвили.

«В понедельник Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин от 18 до 55 лет. По её словам, так народным избранникам недавно сообщило правительство», – говорится в сообщении издания.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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